Телеканал Москва 24 стал победителем конкурса "Золотой луч"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве вручили награды Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч". Церемония прошла в Московском театральном центре "Вишневый сад"

Телеканал Москва 24 победил в номинации "Телеканалы: информация и публицистика". Награду принял генеральный директор холдинга "Москва Медиа" Игорь Шестаков.

Премия в этом году вручалась в 23 номинациях. Среди них – "Телеканалы: кино", "Телеканалы: сериалы", "Телеканалы: развлечения", "Познавательный телеканал", "Научно-популярный телеканал", "Музыкальный телеканал", "Лучший региональный канал", "Мужской телеканал", "Женский телеканал" и другие.

"Золотой луч" – конкурс среди телеканалов, транслируемых посредством спутниковых, кабельных и интернет-операторов на русском языке на территории России и за рубежом. В состав жюри входят отечественные журналисты и общественные деятели. Состав номинаций ежегодно определяет Организационный комитет Премии.

Победителей выбирают по территории вещания канала, объему аудитории и программам собственного производства, а также по среде распространения, оригинальности идеи канала и по разнообразию программ.

Премия учреждена в 2009 году Национальной ассоциацией телерадиовещателей (НАТ). Ее цель состоит в том, чтобы определять стандарты качества в области создания тематических программ и каналов, а также содействовать развитию индустрии и стимулировать маркетинговую активность и позиционирование телеканалов.

