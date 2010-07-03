Медиапроект The City холдинга "Москва Медиа" получил награду за вклад в развитие туризма премии "Путеводная звезда". Торжественное вручение премии, проводимой комитетом по туризму, прошло в музыкальном театре "Геликон-опера".

"Когда мы создавали проект The City, мы в первую очередь думали об интересах горожан: в Москве происходит так много самых разных событий, что культурный путеводитель просто необходим! То, что наша работа оказалась полезна в том числе и тем, кто приезжает в наш город, – приятно вдвойне! Я благодарю всех членов жюри, заметивших и отметивших наш молодой проект", – рассказала на вручении руководитель проекта Евгения Смурыгина.

В этом году премия вручалась в 20-й раз, а лауреатами стали 20 представителей индустрии гостеприимства в Москве. Юбилейная премия, по словам организаторов, стала особенной: например, победителей выбирали в 15 номинациях, впервые объединенных в пяти категориях. Кроме того, появились номинации "Лучшее – детям" и "Москва онлайн".

The City – проект для тех, кто хочет следить за важным и интересным в культурной жизни Москвы. The City рассказывает об интересных местах, событиях и людях в Москве.