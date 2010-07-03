Ведущий телеканала Москва 24 стал лауретом "ТЭФИ-Регион"

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Ведущий программы "Фанимани" на телеканале Москва 24 Денис Елаховский стал лауреатом премии "ТЭФИ-Регион". Его удостоили награды в номинации "Ведущий информационной программы".

Конкурс "ТЭФИ-Регион" – аналог премии ТЭФИ. Его цель – поощрение наиболее значимых работ и профессионалов регионального телевидения страны. Учредителем выступает фонд "Академия Российского телевидения".

В этом году финал впервые состоялся в Волгограде. К участию допустили порядка 500 работ почти от 130 телекомпаний России.

Денис Елаховский родился в 1979 году в Москве. Окончил экономический факультет МГУ. До Москвы 24 работал на телеканале РБК. Программа "Фанимани" рассказывает зрителям простым языком о сложных экономических материях и бизнес-новостях.