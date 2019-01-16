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17:31

Сотрудникам "Москва Медиа" вручили премии в области журналистики

общество

17:31

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Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Сергей Собянин вручил ежегодные премии города в области журналистики. Вручение наград приурочено к Дню российской печати. Среди лауреатов нынешнего года – сотрудники "Москва Медиа".

В числе победителей – корреспондент отдела политики и финансов службы информационного агентства АО "Москва Медиа" Анастасия Степичева. Ее наградили за актуальные информационные материалы о политической и экономической жизни мегаполиса.

Главного продюсера творческо-производственного объединения "Москва 24" филиала "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия" ФГУП "ВГТРК" Алексея Вершинина наградили за вклад в создание и развитие успешных телевизионных проектов об общественно-политической и социальной жизни столицы.

Также среди лауреатов – Никита Пименов, корреспондент службы информационного вещания творческо-производственного объединения "Москва 24". Награду он получил за оперативное освещение общественно-политической жизни мегаполиса.

Премии вручаются указом мэра Москвы ежегодно с 2001 года по предложению экспертного совета, в который входят руководители средств массовой информации, авторитетные журналисты, депутаты Мосгордумы. Ежегодно присуждается до 15 премий. За восемь лет премии города Москвы в области журналистики были удостоены 248 представителей средств массовой информации.

общество

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