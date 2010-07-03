В Москве вручили премию "Путеводная звезда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в 20-й раз вручили премию туристической и гостиничной индустрии "Путеводная звезда". Торжественное вручение премии, проводимой комитетом по туризму, прошло в музыкальном театре "Геликон-опера".

Лауреатами стали 20 представителей индустрии гостеприимства в Москве. Как отметили организаторы, победителей выбирали в 15 номинациях, которые объединили в пяти категориях: "Проживание", "Досуг", "Гастрономия", "Комфорт и впечатления", "Медиа" и специальные номинации. Кроме того, впервые появились номинации "Лучшее – детям" и "Москва онлайн".

"Москва сегодня способна удивить любого туриста событийной программой, архитектурой, культурными проектами, гастрономической жизнью и уникальной атмосферой. Победители премии "Путеводная звезда" создают комфорт и делают столицу популярным туристическим направлением", – отметила председатель комитета по туризму Екатерина Проничева.

По ее словам, стандарт московского гостеприимства необходимо держать на высоком уровне, и совместными усилиями в городе создаются условия, чтобы туристы и москвичи восхищались столицей.

Победителей премии определял не только экспертный совет, но и москвичи, которые отмечали на "Активном гражданине" лучшие фестиваль, объект для досуга с детьми и прочие культурные проекты.

Медиапроект The City холдинга "Москва Медиа", управляющий директор ТД ГУМ Теймураз Гугуберидзе и президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько получили награду за вклад в развитие туризма Москвы.

Медиапроект The City получил награду за вклад в развитие туризма

Среди ресторанов лучшими стали "Кафе Пушкинъ" в номинации "Московская классика" и "Северяне" –номинация "Московский завтрак". Также премиями были отмечены три отеля и хостел.

В номинации "Прогулки по Москве" отметили образовательно-экскурсионный проект "Москва глазами инженера", а приз в номинации "Лучшее – детям" получил Московский планетарий. Выставка Ильи Репина в Третьяковской галерее получила награду в номинации "Москва культурная", а проект Москвич Mag – "Московские истории". Приз "Москва фестивальная" забрал фестиваль "Путешествие в Рождество".

Премия "Путеводная звезда" – это профессиональный конкурс предприятий туристической и гостиничной индустрии Москвы. Премия учреждена в 1999 году.