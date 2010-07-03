В Москве вручили премию "Путеводная звезда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве в 20-й раз вручили премию туристической и гостиничной индустрии "Путеводная звезда". Торжественное вручение премии, проводимой комитетом по туризму, прошло в музыкальном театре "Геликон-опера".
Лауреатами стали 20 представителей индустрии гостеприимства в Москве. Как отметили организаторы, победителей выбирали в 15 номинациях, которые объединили в пяти категориях: "Проживание", "Досуг", "Гастрономия", "Комфорт и впечатления", "Медиа" и специальные номинации. Кроме того, впервые появились номинации "Лучшее – детям" и "Москва онлайн".
"Москва сегодня способна удивить любого туриста событийной программой, архитектурой, культурными проектами, гастрономической жизнью и уникальной атмосферой. Победители премии "Путеводная звезда" создают комфорт и делают столицу популярным туристическим направлением", – отметила председатель комитета по туризму Екатерина Проничева.
По ее словам, стандарт московского гостеприимства необходимо держать на высоком уровне, и совместными усилиями в городе создаются условия, чтобы туристы и москвичи восхищались столицей.
Победителей премии определял не только экспертный совет, но и москвичи, которые отмечали на "Активном гражданине" лучшие фестиваль, объект для досуга с детьми и прочие культурные проекты.
Медиапроект The City холдинга "Москва Медиа", управляющий директор ТД ГУМ Теймураз Гугуберидзе и президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько получили награду за вклад в развитие туризма Москвы.
Медиапроект The City получил награду за вклад в развитие туризма
Среди ресторанов лучшими стали "Кафе Пушкинъ" в номинации "Московская классика" и "Северяне" –номинация "Московский завтрак". Также премиями были отмечены три отеля и хостел.
В номинации "Прогулки по Москве" отметили образовательно-экскурсионный проект "Москва глазами инженера", а приз в номинации "Лучшее – детям" получил Московский планетарий. Выставка Ильи Репина в Третьяковской галерее получила награду в номинации "Москва культурная", а проект Москвич Mag – "Московские истории". Приз "Москва фестивальная" забрал фестиваль "Путешествие в Рождество".
Премия "Путеводная звезда" – это профессиональный конкурс предприятий туристической и гостиничной индустрии Москвы. Премия учреждена в 1999 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: