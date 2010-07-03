Москвичи выберут лучшую выставку года в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Голосование за лучшую выставку года в Москве началось на сайте проекта "Активный гражданин", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Москвичи выберут лучший выставочный проект, который удостоится премии "Путеводная звезда". Голосование проходит на сайте проекта "Активный гражданин". В номинации "Москва культурная" представлены шесть наиболее масштабных выставок 2019 года", – говорится в сообщении.
Жители столицы проголосуют за такие выставки, как "Илья Репин. Ретроспектива" в Государственной Третьяковской галерее; "Щукин. Биография коллекции" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина; "Человек как рамка для ландшафта" в музее "Гараж"; "Йоко Оно. Небо всегда ясное" в Московском музее современного искусства; "Шухов. Формула архитектуры" в Государственном музее архитектуры имени Щусева; "Союз молодежи. Русский авангард 1909–1914" в Еврейском музее и центре толерантности.
Участники проекта "Активный гражданин" смогут проголосовать за одну из них либо предложить свой вариант ответа.
Ранее в проекте "Активный гражданин" открылось голосование, посвященное отреставрированным объектам культурного наследия столицы. Участникам предлагают на выбор пять вариантов. Это городская усадьба Каратаевой – Морозова, главный дом усадьбы Андрея Сытина, павильон "Грот" в усадьбе Кусково, ансамбль Миусского трамвайного депо и фонтан "Дружба народов" на ВДНХ.
Проект "Активный гражданин" стартовал в мае 2014 года. Он был создан по инициативе правительства Москвы. Проект нацелен на выявление лучшего подхода к решению городских проблем с учетом мнений граждан. Только благодаря участникам проекта за пять лет были благоустроены более 100 парков.
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