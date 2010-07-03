Голосование по "Московскому долголетию" началось в "Активном гражданине"

07:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В проекте "Активный гражданин" началось голосование, посвященное проекту "Московское долголетие".
"Участникам предлагается ответить на один вопрос: "Считаете ли вы, что проект "Московское долголетие" улучшает качество жизни москвичей старшего возраста и его необходимо продолжить?" – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, участникам доступны пять вариантов ответа. Кроме того, можно предложить собственные идеи по развитию проекта.
Проект "Московское долголетие" реализуется в Москве больше года. Участники посещают бесплатные занятия по информационным технологиям, иностранному языку, общей физической подготовке, танцам, фитнесу, гимнастике, скандинавской ходьбе, художественно-прикладному творчеству, пению, рисованию, шахматам и шашкам. Также в программу входят лекции "Здорово жить".
Нынешней осенью стартовал новый сезон проекта "Московское долголетие". В рамках проекта открылось 240 групп по различным спортивным направлением, 225 учебных программ в более чем 20 столичных вузах. В октябре на новые занятия в проекте записалось около 20 тысяч человек. Наиболее популярным направлением стало обучение в вузах.
Ранее сообщалось, что участие в программе "Московское долголетие" принимают более 200 тысяч человек. Занятия в рамках проекта бесплатны и доступны во всех районах города. Кроме того, для помощи старшему поколению столичные власти успешно привлекают социальных работников и волонтеров.
Проект "Московское долголетие" создали по инициативе мэра столицы в 2018 году. С 2019 года он стал постоянным. Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет могут посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.
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