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12 июля 2019, 23:45

Происшествия

СК предъявил обвинение тете покалеченной девочки из Ингушетии

СК предъявил обвинение тете покалеченной девочки из Ингушетии

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Следственный комитет предъявил обвинения тете покалеченной девочки из Ингушетии. 35-летней женщине инкриминируют причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней.

В ходе расследования установлено, что с прошлого ноября по июль 2019 года Макка Ганиева систематически избивала ребенка ремнем и отрезком шланга по голове и телу. 7-летнюю девочку привезли из Ингушетии в Москву 5 июля в тяжелом состоянии.

Сейчас расследование продолжается. Ведутся следственные действия. Подробнее - в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия Роман Карлов
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