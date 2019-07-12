СК предъявил обвинение тете покалеченной девочки из Ингушетии

Следственный комитет предъявил обвинения тете покалеченной девочки из Ингушетии. 35-летней женщине инкриминируют причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней.

В ходе расследования установлено, что с прошлого ноября по июль 2019 года Макка Ганиева систематически избивала ребенка ремнем и отрезком шланга по голове и телу. 7-летнюю девочку привезли из Ингушетии в Москву 5 июля в тяжелом состоянии.

Сейчас расследование продолжается. Ведутся следственные действия. Подробнее - в сюжете телеканала Москва 24.