Россияне рассказали, какой доход считать достойным

Россияне рассказали, сколько хотят получать для достойной жизни. 66 тысяч рублей – именно таким должен быть ежемесячный доход в среднем по стране. Исследование провели в Финансовом университете при правительстве. Специалисты выяснили, что аппетиты россиян разнятся.

Москвичи хотят зарабатывать не менее 100 тысяч рублей, жители Санкт-Петербурга не менее 91 тысячи рублей. Самые скромные трудящиеся живут в Барнауле, Якутске и Улан-Удэ – примерно 55 тысяч. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.