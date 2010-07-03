Россельхознадзор ограничит поставки яблок и груш из Белоруссии

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Россельхознадзор временно ограничит поставки яблок и груш из Белоруссии. Об этом сообщили RT в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в Россельхознадзоре, ограничения начнут действовать 12 апреля. Поставки возобновятся после "урегулирования сложившейся ситуации", пояснили специалисты ведомства.

Ранее был введен запрет на ввоз турецких яблок на территорию России через Белоруссию. 1 апреля Россельхознадзор сообщил, что белорусская сторона перестала сертифицировать санкционные фрукты и овощи и прекратила их реэкспорт в Россию из других стран. При этом поставки растительной продукции, предназначенной для употребления в самой Белоруссии, продолжатся.