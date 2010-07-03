Белоруссия прекратила реэкспорт "санкционной" продукции в Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала туда для дальнейшего реэкспорта в Россию, сказала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. Об этом сообщает РИА Новости.

Это коснется только той продукции, которая вошла в список ответных экономических мер РФ. Меры будут действовать до проведения инспекцией необходимых мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции третьих стран.

По мнению белорусской стороны, эти действия позволят пресечь поступление "санкционной" продукции, поставляемой из Белоруссии в Россию. Импортные поставки растительной продукции, предназначенной для употребления в Белоруссии, продолжатся.

Для исключения нелегальных поставок Белоруссия начала рассылать запросы в третьи страны, чтобы уточнить информацию об объемах производства и экспорта плодоовощной продукции. Россельхознадзор обратил внимание белорусских коллег на то, что в Россию до сих пор поступают белорусские яблоки, выращенных в минувшем году. В 2018 году поставки прекратили еще в феврале. Аналогичная ситуация сложилась с поставками белорусской пекинской капусты.