В Мосгоризбиркоме идет обработка бюллетеней

В Мосгоризбиркоме полным ходом идет обработка бюллетеней. Ранее там уже были озвучены первые результаты выборов в столичную думу и данные по явке. С подробностями из Мосгоризберкома – Анастасия Цапиева в эфире телеканала "Москва 24".