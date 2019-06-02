На Кутузовском проспекте после ДТП восстановлено движение. Ранее в районе пересечения с Минской улицей каршеринговый автомобиль столкнулся с несколькими машинами и автобусом. Пострадали шесть человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.