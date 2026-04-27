Телеведущего Алексея Пиманова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Похороны журналиста и телеведущего Алексея Пиманова состоялись 27 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. Друзья, коллеги и поклонники проводили его в последний путь аплодисментами.

Пиманов скончался на 65-м году жизни из-за острого инфаркта. Журналист был автором и бессменным ведущим программы "Человек и закон", а также президентом медиахолдинга "Красная звезда". При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

