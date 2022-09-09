Посольство Британии в Москве откроет книгу соболезнований в связи со смертью Елизаветы II с 12 по 16 сентября. Об этом сообщили в диппредставительстве.

Москвичи принесли цветы к британскому посольству. Люди также оставили открытки и зажгли свечи в память о королеве. Почти 30 лет назад она приезжала в Москву, посетила Кремль и Большой театр, а на следующий день приняла участие в открытии музея "Старый английский двор" на Варварке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.