Михаила Горбачева похоронили с почестями на Новодевичьем кладбище. Проститься с первым и единственным президентом СССР пришли сотни человек. Горбачев – человек, который круто изменил не только судьбу страны, но и политический климат всего мира.

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