В Египте ужесточили правила въезда туристов

С 22 января в Египте ужесточили правила въезда. Туристам, чьи медицинские документы вызовут подозрение, сделают ПЦР-тест.

Если вирус обнаружат, путешественникам придется отправиться на изоляцию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.