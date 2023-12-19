"Актуальный репортаж": Москва победила в конкурсе за звание "Столица детского туризма"

Москва стала столицей детского туризма по итогам победы во Всероссийском конкурсе. Только летом 2023 года город посетили более миллиона юных путешественников. Они могли посетить столичный зоопарк, один из крупнейших океанариумов Европы "Москвариум", а также первый в России крытый парк развлечений "Остров Мечты".

Что еще в столице привлекает несовершеннолетних туристов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.