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13:45

Транспорт

Тематический "Поезд возможностей" запустили на Арбатско-Покровской линии метро

Тематический "Поезд возможностей" запустили на Арбатско-Покровской линии метро

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В Московском метро начал ходить новый тематический состав "Поезд возможностей". Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, состав запустили совместно с АНО "Национальные проекты".

В поезде москвичи и гости столицы смогут получить информацию о мерах поддержки по 14 ключевым направлениям развития страны: здравоохранение, образование, экология и другие. Состав будет курсировать на Арбатско-Покровской линии в течение полугода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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