Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Город реализует проект по развитию транспортной инфраструктуры Крутицкой и Симоновской набережных, сообщил Сергей Собянин. Симоновскую набережную продлят до ТТК, а всего будет построено около 6 километров дорог. Полностью завершить этот масштабный градостроительный проект планируется в 2027 году.

"Станции "Сосенки", "Ракитки" и "Десна" находятся на начальном этапе строительства. На площадке станции "Сосенки" ведутся земляные работы, выполняется крепление котлована и устройство ограждающих конструкций. В месте заложения станционного комплекса "Ракитки" идет подготовка территории. На стройплощадке станции "Десна" приступили к вертикальной планировке участка и устройству ограждающих конструкций котлована. Завершить строительство этих станций метро планируется в 2029 году", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Два научно-технологических кластера построят в рамках Адресной инвестиционной программы в районе Раменки. Общая площадь двух зданий составит около 120 тысяч квадратных метров.