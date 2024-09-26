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26 сентября, 12:15

Транспорт

Щит "София" привлекли к строительству нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Щит "София" привлекли к строительству нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

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Щит "София" по прокладке тоннелей работает в столице более десяти лет, и за это время он пробурил множество проходов. На данный момент этот специальный комплекс привлекли к строительству нового тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро.

Как отметил главный специалист, дивизион по строительству метро АО "Мосинжпроект" Александр Бирин, данный комплекс пройдет часть перегона длиной порядка 350 метров. Оставшаяся часть на этом перегоне будет сооружена горным способом, то есть применением малогабаритной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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