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24 октября, 16:15

Транспорт

В аэропортах Турции усилили меры безопасности

В аэропортах Турции усилили меры безопасности

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Пассажиров, вылетающих из аэропортов Турции, просят приезжать не позднее чем за 3 часа до рейса. Процедуры досмотра затягиваются. Это связано с усилением мер безопасности после теракта, случившегося 23 октября.

В столице Турции Анкаре было совершено нападение на офис крупной авиационной и оборонной компании Turkish Aerospace Industries. В результате теракта погибли пять человек, ранены более 20 человек.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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