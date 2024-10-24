В аэропортах Турции усилили меры безопасности

Пассажиров, вылетающих из аэропортов Турции, просят приезжать не позднее чем за 3 часа до рейса. Процедуры досмотра затягиваются. Это связано с усилением мер безопасности после теракта, случившегося 23 октября.

В столице Турции Анкаре было совершено нападение на офис крупной авиационной и оборонной компании Turkish Aerospace Industries. В результате теракта погибли пять человек, ранены более 20 человек.



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