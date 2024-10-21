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21 октября, 14:30

Транспорт

"Поезд Деда Мороза" начнет путешествие по России 19 ноября

"Поезд Деда Мороза" начнет путешествие по России 19 ноября

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19 ноября "Поезд Деда Мороза", организованный РЖД совместно с Дедом Морозом из Великого Устюга, начнет свое путешествие по России. Состав отправится из Тайшета. Презентация новогоднего поезда прошла на Киевском вокзале Москвы.

В этом сезоне впервые за время существования поезда в его состав вошел кукольный театр. Первый раз поезд отправился в путешествие 5 декабря 2021 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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