"Поезд Деда Мороза" начнет путешествие по России 19 ноября

19 ноября "Поезд Деда Мороза", организованный РЖД совместно с Дедом Морозом из Великого Устюга, начнет свое путешествие по России. Состав отправится из Тайшета. Презентация новогоднего поезда прошла на Киевском вокзале Москвы.

В этом сезоне впервые за время существования поезда в его состав вошел кукольный театр. Первый раз поезд отправился в путешествие 5 декабря 2021 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.