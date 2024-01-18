Москвичам рассказали, как работает система мониторинга состояния водителей в транспорте

Популярность трамваев в последнее время настолько выросла, что в столице они заняли первое место среди наземного транспорта по провозной способности. Для некоторых пассажиров это не только удобный способ добраться до места, но и возможность полюбоваться видами Москвы, которые открываются из окон.

В наземном столичном транспорте установлена система мониторинга состояния водителей. Работает она на базе ИИ и компьютерного зрения: распознает потенциально опасные события и предотвращает возможные происшествия. Какие еще изменения произошли? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.