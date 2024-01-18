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18 января, 13:15

Транспорт

Москвичам рассказали, как работает система мониторинга состояния водителей в транспорте

Москвичам рассказали, как работает система мониторинга состояния водителей в транспорте

Камеры стали фиксировать нарушение правил проезда возле остановок трамваев в столице

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Столичные трамваи заняли первое по провозной способности

Маршруты 45 столичных автобусов и электробусов продлят до 03:00 19 января

Некоторые маршруты наземного транспорта продлят в столице в ночь на 19 января

Популярность трамваев в последнее время настолько выросла, что в столице они заняли первое место среди наземного транспорта по провозной способности. Для некоторых пассажиров это не только удобный способ добраться до места, но и возможность полюбоваться видами Москвы, которые открываются из окон.

В наземном столичном транспорте установлена система мониторинга состояния водителей. Работает она на базе ИИ и компьютерного зрения: распознает потенциально опасные события и предотвращает возможные происшествия. Какие еще изменения произошли? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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