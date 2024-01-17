Названа предварительная причина вынужденной посадки Ми-8 в Брянской области

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Причиной вынужденной посадки Ми-8 в Брянской области, предварительно, могла стать техническая неисправность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что никто из экипажа вертолета не пострадал.

Ранее днем вертолет совершил аварийную посадку на участке трассы М3 вблизи Севского района Брянской области, об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его данным, произошел обрыв высоковольтной линии, никто не пострадал. В результате инцидента в Комаричском, Суземском, Севском, Брасовском районах не было электричества.

До этого самолет авиакомпании "Тува-Авиа" вынужденно приземлился в аэропорту Кызыла из-за поломки. На борту воздушного суда находились девять пассажиров и два члена экипажа, о пострадавших не сообщалось.

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