Самолет из Москвы больше часа не мог приземлиться в Перми из-за попутного ветра

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Рейс SU 1200 из Москвы больше часа не мог приземлиться в пермском аэропорту из-за попутного ветра, сообщает ТАСС.

17 января самолет, следовавший из аэропорта Шереметьево, должен был приземлиться в Перми в 12:40 по местному времени (10:40 по московскому времени), но экипаж не смог посадить воздушное судно с первого раза и решил уйти в зону ожидания и сделать повторный заход на посадку, когда погода улучшится.

В 13:45 (11:45 по московскому времени) самолет штатно сел в аэропорту Перми. Обратный рейс SU 1201 из Перми отправился в Шереметьево в 15:07 по местному времени (13:07 по московскому времени).

В Прикамье 17 января наблюдаются порывы ветра до 14–17 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру ветер ослабеет, но начнется снегопад и прохождение холодного фронта.

Ранее "Аэрофлот" призвал создать единый черный список пассажиров. В него могут начать включать в том числе за курение и мелкое хулиганство на борту.

Инициатива уже направлена в российский Минтранс от ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Предложение поддержали и другие авиаперевозчики, включая Utair, S7 и "Уральские авиалинии".

Девять рейсов задержаны в столичных аэропортах 12 января