Аэропорт Домодедово за сутки аномального снегопада обслужил 321 рейс

Сложности с трафиком возникли не только на дорогах. Циклон серьезно вмешался в расписание аэропортов.

Задерживалось рекордное число рейсов. В зданиях авиагаваней скопилось непривычно много пассажиров. Самая напряженная обстановка наблюдалась в аэропорту Домодедово. В самый пик на онлайн-табло задерживались 142 вылета.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.