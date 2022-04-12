Сезон речной навигации откроется в Москве 24 апреля

Сезон речной навигации откроют в Москве 24 апреля. Пассажиры смогут купить билеты на прогулочные и регулярные маршруты с помощью нового сервиса в приложении "Московский транспорт". Об этом говорится на сайте mos.ru.

С помощью приложения можно будет изучить расписание и найти нужные остановки.

Кроме того, обновят в 2022 году и формат прогулочных перевозок. На причалах можно будет увидеть единую навигацию, а у каждого маршрута появится свой цвет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.