Nordstar разбирается в ситуации с продажей агрегаторами билетов на несуществующие рейсы

В компании NordStar разбираются в ситуации с проданными билетами на несуществующие рейсы перевозчика. Их приобрели пассажиры на сайтах агрегаторов.

Предлагались билеты по низкой цене на популярные в летнее время направления – из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми в Сочи и обратно. На данный момент все несуществующие рейсы на электронных ресурсах исключены из продажи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

