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08 мая, 07:30

Транспорт

Nordstar разбирается в ситуации с продажей агрегаторами билетов на несуществующие рейсы

Nordstar разбирается в ситуации с продажей агрегаторами билетов на несуществующие рейсы

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В компании NordStar разбираются в ситуации с проданными билетами на несуществующие рейсы перевозчика. Их приобрели пассажиры на сайтах агрегаторов.

Предлагались билеты по низкой цене на популярные в летнее время направления – из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми в Сочи и обратно. На данный момент все несуществующие рейсы на электронных ресурсах исключены из продажи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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