Московские беспилотные трамваи перевезли более 100 тысяч пассажиров

Московские беспилотные трамваи сделали более 3 тысяч рейсов и перевезли уже больше 100 тысяч пассажиров без единого нарушения правил дорожного движения. Сейчас в городе уже четыре беспилотных трамвая, а к концу года их будет 15.

Начальник центра исследования и разработки беспилотного транспорта Московского метрополитена Павел Бокша сообщил, что программное обеспечение создали сотрудники метрополитена. Трамваи самостоятельно останавливаются, открывают и закрывают двери.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.