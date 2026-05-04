04 мая, 22:45Транспорт
Южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание 700 тыс жителей столицы
Финальный участок Московского скоростного диаметра (МСД) на юге столицы улучшит транспортное обслуживание 700 тысяч жителей. Он также обеспечит новые удобные связи между районами и выездами на крупные магистрали.
Строящийся отрезок начинается от Кантемировской улицы и проходит вдоль путей МЦД‑2 по Каспийской улице. Одной из ключевых точек станет крупная развязка на пересечении Липецкой и Бакинской улиц, где активно возводят опоры и готовят каркас для будущей эстакады.
