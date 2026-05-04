Поезда не будут ходить на участке Арбатско-Покровской линии столичного метро до 8 мая

До 8 мая поезда не будут ходить между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" Арбатско-Покровской линии метро в Москве. Станции "Мякинино", "Волоколамская" и "Митино" будут закрыты из-за строительства нового тоннеля.

Для пассажиров запустили бесплатные автобусы КМ. Альтернативой станет Таганско-Краснопресненская линия метро. На станциях дежурят более 50 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые помогут с навигацией и подскажут маршруты.

