Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Москва и Московская область утвердили регламент по обслуживанию маршрутов. Благодаря соглашению транспортное сообщение между двумя регионами будет комфортным и удобным. Не менее трети от всех пригородных маршрутов интегрируют в систему московского транспорта.

"С началом сезона речной навигации возобновили работу маршруты-переправы от Северного речного вокзала. Ежедневно теплоходы будут совершать 40 рейсов в соседние районы и обратно. Поездки занимают всего 30 минут до причала "Химки" и 10 минут – до "Захарково". Продолжаем развитие водного транспорта, как поручил Сергей Собянин", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Чтобы снизить риск аварийности, ЦОДД запускает по 10 адресам тестовый проект с дублирующей подсветкой на асфальте. Это поможет пешеходам заранее увидеть переход и оценить дорожную ситуацию.