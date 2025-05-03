Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 мая

Движение транспорта временно ограничено на нескольких улицах столицы. Город готовится к ночной репетиции парада в честь дня Победы.

На временно закрытых участках запрещена парковка и там недоступны некоторые подземные пешеходные переходы. Ограничения снимут по окончании мероприятия.

Кроме того, в Москве были опубликованы уникальные воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла и их близких. Материалы собрали в рамках проекта "Юг Москвы - история войны и победы", рассказал Сергей Собянин.

