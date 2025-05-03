Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 20:45

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 мая

В Печатниках стартовал масштабный дрифт-фестиваль

В Москве стартовал крупнейший дрифт-фестиваль страны

Сергей Собянин сообщил об обновлении поездов на МЦД-4

В Москве втрое увеличат количество зарядных станций для электромобилей

"Мой район. Новости": участок МЦД-4 временно закроют на майских выходных

"Мой район. Новости": трамваи поедут по проспекту Сахарова до площади трех вокзалов

На магистралях Москвы установят станции быстрой зарядки для электрокаров

На столичных магистралях появятся новые станции для зарядки электрокаров

В Москве в выходные ожидается потепление до 20 градусов

Движение транспорта временно ограничено на нескольких улицах столицы. Город готовится к ночной репетиции парада в честь дня Победы.

На временно закрытых участках запрещена парковка и там недоступны некоторые подземные пешеходные переходы. Ограничения снимут по окончании мероприятия.

Кроме того, в Москве были опубликованы уникальные воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла и их близких. Материалы собрали в рамках проекта "Юг Москвы - история войны и победы", рассказал Сергей Собянин.

Читайте также
транспортмэр МосквыгородвидеоСветлана Ключникова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика