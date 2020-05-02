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02 мая, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: городские службы в Москве будут работать в усиленном режиме в праздники

Жители Чертанова обнаружили во дворе несколько автомобилей "Лада Гранта" без номеров

Новости часа: социальные и медучреждения Москвы в праздники перейдут на особый график

Новости часа: Москва передаст Донецку и Луганску остановки общественного транспорта

Новости часа: Москва открыла сезон фонтанов

Дептранс Москвы дал рекомендации перед дачным сезоном

Новости часа: сезон фонтанов начался в Москве

Новости часа: Москва передаст в Донецк и Луганск более 50 остановочных павильонов

Собянин принял решение передать Донецку и Луганску новые остановочные павильоны

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На Северном и Южном речных вокзалах установили модели "Москвич 3е". Увидеть электромобиль в натуральную величину и сфотографироваться можно до конца октября.

"Почти на всех самых востребованных авианаправлениях по России стало больше пассажиров не только по сравнению с 2023-м, но и с 2019 годом. Это показывает, что внутренний туризм развивается. По поручению мэра Сергея Собянина мы и дальше будем повышать доступность столичных аэропортов и туристический потенциал Москвы", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Станции "Велобайк" отмечены на указателях и навигационных картах в транспорте и на улицах города оранжевой пиктограммой. Станционные велосипеды обозначены также внизу указателей на более чем 150 станциях метро и МЦК.

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