Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На Северном и Южном речных вокзалах установили модели "Москвич 3е". Увидеть электромобиль в натуральную величину и сфотографироваться можно до конца октября.

"Почти на всех самых востребованных авианаправлениях по России стало больше пассажиров не только по сравнению с 2023-м, но и с 2019 годом. Это показывает, что внутренний туризм развивается. По поручению мэра Сергея Собянина мы и дальше будем повышать доступность столичных аэропортов и туристический потенциал Москвы", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Станции "Велобайк" отмечены на указателях и навигационных картах в транспорте и на улицах города оранжевой пиктограммой. Станционные велосипеды обозначены также внизу указателей на более чем 150 станциях метро и МЦК.

