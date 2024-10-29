29 октября, 18:30Экономика
Суд продлил процедуру банкротства российского представителя Google
Суд продлил процедуру банкротства российского представителя Google. Размер задолженностей и штрафов у компании колоссальный, сумма иска от российских телеканалов насчитывает 36 нулей и достигает двух ундециллионов рублей.
Такая цифра – результат расчетов по формуле, определенной российским судом. По ней, если решение не будет выполнено в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу, за каждый день начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей и удваивается каждую неделю.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.