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29 октября, 18:30

Экономика

Суд продлил процедуру банкротства российского представителя Google

Суд продлил процедуру банкротства российского представителя Google

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Суд продлил процедуру банкротства российского представителя Google. Размер задолженностей и штрафов у компании колоссальный, сумма иска от российских телеканалов насчитывает 36 нулей и достигает двух ундециллионов рублей.

Такая цифра – результат расчетов по формуле, определенной российским судом. По ней, если решение не будет выполнено в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу, за каждый день начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей и удваивается каждую неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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