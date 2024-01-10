Замглавы Подольска Рязанцева арестовали по делу о прорыве теплотрассы в Климовске

Столичный суд арестовал на два месяца замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева по делу о прорыве теплотрассы в Климовске. По версии следствия, его не раз предупреждали, что оборудование не соответствует нормативам.

Сам Рязанцев заявил, что причина заключается в самой котельной, которая находилась в частных руках на территории Климовского специализированного патронного завода. Под стражу отправили и Александра Чикова – начальника этой котельной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.