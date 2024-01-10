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10 января, 22:45

Происшествия

Замглавы Подольска Рязанцева арестовали по делу о прорыве теплотрассы в Климовске

Замглавы Подольска Рязанцева арестовали по делу о прорыве теплотрассы в Климовске

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Столичный суд арестовал на два месяца замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева по делу о прорыве теплотрассы в Климовске. По версии следствия, его не раз предупреждали, что оборудование не соответствует нормативам.

Сам Рязанцев заявил, что причина заключается в самой котельной, которая находилась в частных руках на территории Климовского специализированного патронного завода. Под стражу отправили и Александра Чикова – начальника этой котельной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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