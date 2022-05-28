На ВДНХ проходит кубок России по джигитовке. Это дисциплина конного спорта, в которой нужно выполнять трюки на лошади за определённое время. Потом выступления оценивают судьи.

Джигитовка направлена на развитие у спортсмена ловкости, смелости, и высокого мастерства владения лошадью. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.