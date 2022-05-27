Москва онлайн покажет финал Кубка BitRiver по конкуру

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

29 мая в Центре национальных конных традиций на ВДНХ состоится большой конноспортивный праздник – Кубок BitRiver по конкуру. За призовые места будут бороться спортсмены со всей России, среди которых звезды мирового масштаба.

В прямом эфире Москвы онлайн вы увидите состязание за Гран-при – самое эффектное зрелище турнирного дня с препятствиями высотой до 145 сантиметров, мощными прыжками и большими скоростями.

В числе участников будут выступать:



многократный победитель и призер всероссийских и международных соревнований, трехкратная участница чемпионатов Европы Наталия Симония;

мастер спорта международного класса, двукратный победитель Кубка России по конкуру, обладатель Гран-при финала Евразийской лиги Кубка мира в 2021 году Александр Белехов;

мастер спорта международного класса, семикратный чемпион России, многократный участник первенств и чемпионатов Европы, многократный победитель этапов Кубка мира, старший тренер сборной России по конкуру Михаил Сафронов.