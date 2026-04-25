Участниками Московского полумарафона стали спортсмены из 33 стран и 350 городов. Организаторы соревнований заготовили для бегунов более 6 тонн бананов и столько же апельсинов. Также 26 апреля планируется использовать 61 тысячу литров воды.

На маршруте забега расположены 6 пунктов питания. 25 апреля в столице уже состоялся забег на 5-километровую дистанцию. Основная ждет спортсменов 26 апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.