Роман Костомаров показал кадры с тренировки на флайборде

Фигурист Роман Костомаров показал, как летает на флайборде. Олимпийский чемпион пояснил, что пытается восстановить свои прежние навыки и летает пока не высоко.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Из-за осложнений потребовалось несколько ампутаций на стопах и кистях рук. На данный момент спортсмен использует протезы. Он тренируется в спортзале, плавает, выходит на лед.

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