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15 октября, 11:30

Спорт

МОК заявил о позитивном отклике на допуск россиян в нейтральном статусе

МОК заявил о позитивном отклике на допуск россиян в нейтральном статусе

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В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили о готовности почти всех федераций летних видов спорта допустить россиян и белорусов к соревнованиям, но в нейтральном статусе. Об этом во время сессии МОК в Мумбаи заявил спортивный директор организации Кит Макконнелл.

Федерации приступили к процессу возвращения спортсменов. Всего в программу летней Олимпиады в Париже входит 48 дисциплин, которые проводят 32 международные федерации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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