МОК заявил о позитивном отклике на допуск россиян в нейтральном статусе

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили о готовности почти всех федераций летних видов спорта допустить россиян и белорусов к соревнованиям, но в нейтральном статусе. Об этом во время сессии МОК в Мумбаи заявил спортивный директор организации Кит Макконнелл.

Федерации приступили к процессу возвращения спортсменов. Всего в программу летней Олимпиады в Париже входит 48 дисциплин, которые проводят 32 международные федерации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.