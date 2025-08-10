Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 09:15

Спорт

В Москве отмечают День физкультурника с забегами и тренировками

В Москве отмечают День физкультурника с забегами и тренировками

Мотошоу пройдет в "Лужниках" в честь Дня физкультурника

День физкультурника начали отмечать в парке "Красная Пресня"

Вторая часть чемпионата России по триатлону состоится в Крылатском 10 августа

Тренировки по боксу проведут в "Лужниках" в День физкультурника

На набережной Академика Туполева прошел заплыв в рамках фестиваля "Яуза Фест"

День физкультурника начали отмечать в "Лужниках"

"Физкультура": гольф

Занятия по сап-йоге пройдут на набережной Академика Туполева

Чемпионат России по триатлону проходит в Крылатском

В Москве проходят мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Праздник стартовал с массовых тренировок, забегов и велогонки "Ла Страда". Всего в программе заявлено около 200 спортивных активностей по разным направлениям.

С утра на дистанцию полумарафона вышли около 2 000 человек. Всего в течение дня к празднованию присоединятся более 60 тысяч участников, которые будут бегать, плавать и пробовать себя в других видах спорта на разных площадках города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоДмитрий КозачинскийЕлена Поляница

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика