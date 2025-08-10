В Москве отмечают День физкультурника с забегами и тренировками

В Москве проходят мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Праздник стартовал с массовых тренировок, забегов и велогонки "Ла Страда". Всего в программе заявлено около 200 спортивных активностей по разным направлениям.

С утра на дистанцию полумарафона вышли около 2 000 человек. Всего в течение дня к празднованию присоединятся более 60 тысяч участников, которые будут бегать, плавать и пробовать себя в других видах спорта на разных площадках города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.