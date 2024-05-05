Скейт-парки и роллердромы открыты на фестивальных площадках "Московских сезонов"

Скейт-парки и роллердромы работают на фестивальных площадках "Московских сезонов". Для всех желающих там проводят бесплатные занятия.

Опытные преподаватели помогают новичкам сделать первые шаги в катании на роликах или самокате, а профессионалам – усовершенствовать свои навыки и изучить различные трюки. Скейт-парки открыты для посещения всей семьей, на занятия допускаются дети старше 6 лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.