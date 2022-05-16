В Румынии заявили, что организаторы "Евровидения" заменили оценки в пользу Украины

Организаторов "Евровидения" обвинили в махинациях с оценками. С претензиями выступили делегации Румынии, Азербайджана и Грузии.

Румынские представители заявили, что их жюри присудило высший бал Молдавии, но результат голосования не был учтен и в итоге высшая оценка ушла Украине. В случае с Азербайджаном, как пишут местные СМИ, организаторы конкурса сослались на технические неполадки с выходом в эфир и также объявили совсем другого победителя.

В итоге максимальный балл от Азербайджана получила Великобритания, а не украинские музыканты. Грузинские журналисты также утверждают, что представители национального жюри отдали высший балл Украине, но в таблице с оценками 12 очков получила Британия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.