Новости России: дым от якутских пожаров добрался до Байкала

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Дым от пожаров в Якутии добрался до Байкала и накрыл Иркутск. Смогом затянуло села Большое и Малое Голоустное, Урик и Хомутово, поселок Нижний Кочергат. Об этом сообщили в МЧС. Эксперты отмечают задымление в верхних слоях атмосферы. Но говорят, что для людей и животных оно неопасно. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ пока нет. А в самой Якутии ситуация по-прежнему сложная. Огонь охватил более миллиона гектаров леса. В тушении участвуют тысячи человек.
В Дагестане мощный сель и камнепад снесли часть села. В Цумадинском районе разрушены два автомобильных и три пешеходных моста, повреждены здания, в том числе местный магазин. При этом никто не пострадал.
В Туве экстремальный поступок пришлось совершить полицейскому. В Кызыле в одной из квартир заперлась девушка, которая грозила свести счеты с жизнью. Попасть через дверь не смогли, пришлось проникнуть в квартиру через балкон. Говорят, ему удалось убедить девушку не совершать рокового поступка.
Петербуржцы и гости города не увидят Медного всадника в ближайшее время. Памятник закроют строительными лесами и будут проводить реставрацию. В порядок приведут не только фигуру Петра, но и обещают починить камень. На работу потратят примерно 40 миллионов рублей.
Карельские петроглифы признали объектом наследия ЮНЕСКО. Радостной новостью поделился глава республики в Сети. Ценность древней наскальной живописи в районе Белого и Онежского озер теперь подтверждена официально. Теперь, надеются в регионе, интерес к этим местам возрастет. В Карелии ждут увеличения потока туристов.
Ряды туристов в Сочи пополнили слоны. Двух животных отправил на отдых к морю Росгосцирк. Слонихи Претти и Марго гуляли на природе, купались в пресном водоеме и даже успели познакомиться и пообщаться с другими отдыхающими.
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