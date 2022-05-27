Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до 350 квадратных метров – МЧС

Площадь пожара на Котляковской улице увеличилась до 350 квадратных метров. Об этом заявили в МЧС.

Более пяти тысяч льготных кредитов по программе "Семейная ипотека" оформили в Москве с начала года, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве. В прогнозе на 27 мая будут дожди и грозы. Об этом сообщили синоптики.