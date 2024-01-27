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27 января, 21:30

Происшествия

Falcon 10, разбившийся в Афганистане, не имел лицензии на авиаперелеты

Falcon 10, разбившийся в Афганистане, не имел лицензии на авиаперелеты

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Потерпевший крушение в Афганистане самолет принадлежал компании "Атлетик-груп", у которой не было лицензии на авиаперевозки. По данным следствия, владельцем фирмы является второй пилот. Он же отвечал за ремонт воздушного судна. Falcon потерпел крушение во время санитарного рейса из Таиланда в Россию. На борту находились шесть человек. Пассажиры – супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли. Двое пилотов и медики выжили. Сейчас их перевезли в Москву. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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