Falcon 10, разбившийся в Афганистане, не имел лицензии на авиаперелеты

Потерпевший крушение в Афганистане самолет принадлежал компании "Атлетик-груп", у которой не было лицензии на авиаперевозки. По данным следствия, владельцем фирмы является второй пилот. Он же отвечал за ремонт воздушного судна. Falcon потерпел крушение во время санитарного рейса из Таиланда в Россию. На борту находились шесть человек. Пассажиры – супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли. Двое пилотов и медики выжили. Сейчас их перевезли в Москву. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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