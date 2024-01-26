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26 января, 18:15

Происшествия

Выжившие в крушении самолета в Афганистане рассказали, как удалось посадить борт

Выжившие в крушении самолета в Афганистане рассказали, как удалось посадить борт

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Пилоты и врачи, выжившие в крушении самолета в Афганистане, прилетели в Москву утром 26 января. В аэропорту они рассказали журналистам, как им удалось посадить борт в горах на высоте более четырех тысяч метров.

Из шести человек, находившихся на борту, двое погибли. Афганская поисково-спасательная группа нашла обмороженных и травмированных россиян только через два дня после крушения. Они рассказали, как выживали эти дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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