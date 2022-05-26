Жители двух соседних сел подрались из-за земельного конфликта в Дагестане

В Дагестане из-за земельного конфликта подрались жители двух соседних сел. Они не поделили участки общей площадью 130 гектаров. Эти земли жители одного из поселков стали использовать под пастбище, что не понравилось соседям. Идет судебное разбирательство. По данным местных властей, в драке были замешаны больше 30 человек. Однако в местных телеграм-каналах пишут, что потасовка продолжалась до позднего вечера и в ней успели поучаствовать больше 100 человек.

В первый день сдачи ЕГЭ сразу четыре школы в Комсомольске-на-Амуре получили сообщения о минировании. Госэкзамен проводился только в одном из этих зданий. Школьников вывели на улицу. Экстренные службы оперативно проверили помещения. После чего выпускники приступили к сдаче экзаменов. Три другие школы также проверили специалисты профильных служб.

В высокогорной школе Северной Осетии прозвенел последний звонок для единственной выпускницы, девятиклассницы Вики. Там обучаются всего 14 учеников из разных сел. Помогают им в этом 13 учителей. Они приготовили для выпускницы концертную программу с песнями и стихами. И не дали Вике почувствовать себя одинокой. Девочка признается, что по школе будет скучать. А в будущем хочет лечить людей.

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